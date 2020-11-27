27 Ноября 2020
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Общество В России Москва
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Голикова рассказала, как будут рассчитывать количество вакцины от COVID-19 на каждый регион

Регионы должны будут предоставить информацию о необходимых объемах вакцины от коронавируса в правительство до конца этой недели. Об этом на совещании с региональными правительствами сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Во вторник поздно вечером я направила в регионы правительственную телеграмму. Там есть вопросы относительно вакцинации. Регионы должны доложить о готовности. Надо доложить об организации, транспортировке и хранении вакцины в рамках региона. Как будет обеспечиваться температурный режим, сколько есть персонала обученного для проведения вакцинации. И о возможности довоза граждан до мест вакцинации. Когда регионы доложат, им сообщат о тех объемах вакцин, которые будут поступать в декабре в регионы. Мы рассчитываем, что эта информация придет [из регионов] уже сегодня", - сообщила вице-премьер.

Она также рассказала, что расчеты объемов вакцины на каждый регион будут сделаны уже на следующей неделе. Вакцинация будет вестись препаратом "Спутник V", прививки будут бесплатными.  

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Голикова рассказала, как будут рассчитывать количество вакцины от COVID-19 на каждый регион

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Теги: вакцинация от коронавируса, спутник v, татьяна голикова



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