Замглавы Минстроя Костарева уволилась после ухода министра Якушева

Статс-секретарь – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Татьяна Костарева ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщают РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Костарева отправлена в отставку с 25 ноября. На данный момент на ее место рассматривается несколько кандидатур.

Татьяна Костарева занимала свой пост с марта 2019 г. До этого она курировала деятельность административно-кадрового департамента Минстроя России.

Напомним, ранее министр строительства Владимир Якушев покинул этот пост, чтобы возглавить уральское полпредство.