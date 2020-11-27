27 Ноября 2020
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поликлиника, регистратура, больница (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

"Закончились!": депутат Госдумы рассказал, как заболел коронавирусом, а ему не выдали лекарства

Департамент здравоохранения Москвы готов провести проверку в связи с жалобами первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова. Накануне 65-летний депутат пожаловался, что заболел коронавирусом, но врач к нему пришел не сразу и не дал лекарств.

В своем Telegram-канале парламентарий так описывает события: "Получил положительный тест на ковид. На следующий день утром записался на вызов врача на дом. Врач не пришел. На второй день сказали, что во вчерашних записях моей фамилии не было. Обещали что до обеда врач придет. Но пришел только вечером. Выписал лекарства. На мой вопрос , а почему не даете лекарства? Он ответил, что закончились. В аптеках тоже нет лекарств. Сказали все раскупили больницы. И это в Москве!" (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

"По факту публикации истории болезни депутата Госдумы Федота Тумусова департамент здравоохранения готов провести проверку. У пациента были оперативно запрошены данные о поликлинике, в которую он обращался", - цитирует радио "Говорит Москва" представителя городского депздрава.  

Кстати, Тумусов – пока не получил положительный тест – планировал вакцинироваться от коронавируса. "Не секрет, что недоверие к власти усиливается и выливается в протесты. Вспомним, тот же Хабаровск. Да и в других регионах проблем хватает. Именно с целью донести правдивую информацию, которой я владею, состоя в комитете по охране здоровья, и доказать, что вакцина безопасна, я решил вакцинироваться от ковида. Речь не идет о том, чтобы быстрее "хапнуть" целебного зелья, а для того, чтобы люди не боялись", - объяснил Тумусов свои мотивы.

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"Закончились!": депутат Госдумы рассказал, как заболел коронавирусом, а ему не выдали лекарства

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Теги: федот тумусов, коронавирус, бесплатные лекарства, проверка



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