Журналист Алексей Пивоваров заболел коронавирусом после испытания "Спутника V"

Известный журналист Алексей Пивоваров (YouTube-проект "Редакция") сообщил, что заболел коронавирусом.

"С понедельника сижу дома, в съемках и жизни "Редакции" участвую онлайн. Хорошо, что есть зум и надежная команда, которая за это время научилась работать и без моего личного присутствия. Все выпуски, включая "Редакцию. News", выйдут по расписанию, я тут обустроил домашнюю студию", - написал репортер в Instagram.

Он также сообщил, что два месяца назад сделал прививку от COVID-19. "Вот — опытным путем установил, что это было плацебо. Либо "Спутник" в моем случае не сработал. В общем, подал теперь заявку на вступление в Клуб переболевших", - сообщил журналист.

Он добавил, что чувствует себя "вполне терпимо".

Напомним, ранее появлялись сообщения о выявлении коронавируса у привитых "Спутником V" врачах. Но власти и проводившие испытания разработчики утверждают, что заболевшие были инфицированы в промежуток между двумя этапами вакцинации и у них еще не успел сформироваться иммунитет.