"Фонд жилищного строительства Ямала" после вмешательства прокуратуры оплатил строительство дома в Новом Уренгое

В Салехарде "Фонд жилищного строительства" заплатил подрядчику за строительство дома, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

В 2016 г. для переселения граждан из аварийного жилья некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства ЯНАО" и ООО "Тюменская автодорожная компания" заключили договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома в районе Коротчаево Нового Уренгоя. Предприниматель выполнил свою часть соглашения, однако оплату в 47,5 млн руб. вовремя ему так и не перевели.

Прокурор Салехарда внёс руководству Фонда представление об устранении нарушений закона. Оно удовлетворено. Работы оплачены.