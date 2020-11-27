Воронежцы, заключившие социальный контракт, смогут получить до 250 тысяч рублей

Воронежская областная дума накануне приняла закон "Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2022 годах", передает корреспондент Накануне.RU. Этот законодательный акт был принят в целях реализации перечня поручений и послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию о расширении и развитии механизма предоставления гражданам государственной социальной помощи.

Законом откорректированы размеры и формы выплат социального пособия, которое назначается в рамках социального контракта, начиная с 1 ноября 2020 года. Увеличенное финансирование на эти цели будет поступать как из федерального, так и регионального бюджета. Размер ежемесячной денежной выплаты по соцконтракту будет определяться индивидуально. Тем гражданам, которые заключают социальный контракт на поиск работы или на какие-то действия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, органы соцзащиты будут ежемесячно выплачивать сумму в размере прожиточного минимума в регионе (с учетом изменения данного показателя) в течение срока от 3 месяцев до 1 года. Тем, кто заключает соцконтракт на получение профессионального обучения или дополнительного профессионального образования аналогичная сумма будет выплачиваться на срок не более 3 месяцев.

Напомним, социальный контракт – это соглашение между гражданами и государством в лице органов соцзащиты, по которому люди получают определенные денежные средства, но при этом они должны их тратить на определенные цели. Это может быть поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного образования, индивидуальная предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и иные меры, которые помогут преодолеть трудную жизненную ситуацию.

"Сегодня работа по применению практики социального контракта в регионе активизировалась. Если с 2014 по 2019 год в Воронежской области было заключено 1113 социальных контрактов, то в текущем году для помощи гражданам в трудной жизненной ситуации к декабрю будет заключено порядка 1000 контрактов, – отмечает председатель Комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, – Безусловно, такая помощь носит адресный характер, ее могут получить только определенные категории граждан. Это малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Приоритет при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдается семьям с детьми, особенно многодетным".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы, важно отметить, что по окончании срока действия таких контрактов среднедушевой доход половины семей стал выше величины прожиточного минимума, доход остальных семей увеличился более чем на 50%, при этом во всех семьях созданы условия для стабильного увеличения среднедушевого дохода.

"Максимальная сумма, которую до настоящего момента могли получить граждане с низкими доходами в рамках социального контракта, составляла 50 тысяч рублей. Принятым в ходе пятого заседания Воронежской областной думы законом установлены новые размеры и формы таких выплат, в соответствии с порядком, который утвержден Правительством РФ. Так, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», граждане смогут единовременно получить до 250 тысяч рублей. Единовременная выплата на прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования, при условии обязательного последующего трудоустройства, составит до 30 тысяч рублей", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Возможности корректировки оказания государственной помощи на основании социального контракта в 2020-2022 годах появляются в связи с предоставлением Воронежской области в следующие два года субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по заключению социальных контрактов.

"В 2021 году наш регион получит 353 млн рублей на эти цели, в 2022 году аналогичную сумму. При этом утверждение данного закона повлечет за собой дополнительные расходы областного бюджета в 2020 году в сумме 22,7 млн рублей, чтобы реализация ряда его положений началась уже с 1 ноября текущего года. Речь идет о выделении средств для помощи в рамках контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности", – сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Финансирование расходов будет производиться в рамках перераспределения средств в рамках госпрограмм Воронежской области.

"Предварительная работа с муниципалитетами и районными органами соцзащиты проведена, выявлено 112 семей, совместно с которыми уже проработаны программы социальной адаптации в соответствии с новым порядком предоставления таких выплат. Принятие закона позволит до конца года получить этим семьям полноценное финансирование в рамках соцконтракта на развитие предпринимательской деятельности", – считает Людмила Ипполитова.