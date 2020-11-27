Росавиация хочет покарать руководство "Победы" за "поддержку" Дзюбы

Росавиация провела расследование инцидента с рейсом авиакомпании "Победа" 11 ноября из Москвы в Екатеринбург. Тогда, напомним, борт отклонился от утвержденного плана полета и в небе над Нефтекамском выполнил ряд маневров. При этом на борту было 102 пассажира.

Отчет ведомства опубликовал Telegram-канал Aviaincidents, его подлинность подтвердил источник в Росавиации, передает РБК. Организаторы проверки пришли к выводу, что действия экипажа могли повлиять на безопасность полета.

Инцидент произошел сразу после того, как общество взбудоражила новость об интимном видео футболиста сборной России Артема Дзюбы. Главный тренер национальной команды объявил об отстранении спортсмена от нескольких матчей, а в сети многие начали травить Дзюбу. В то же время, многие начали поддерживать футболиста.

Если посмотреть на траекторию, отмечаемую на сайтах мониторинга полетов гражданских авиасредств (например, Flightradar24), можно увидеть, что пилоты "Победы" "изобразили" в небе над Нефтекамском схематичный мужской половой орган. Позже представитель "Победы" предположил, что капитаны авиакомпании "так выразили поддержку капитану сборной [России по футболу] Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле".

В Росавиации подозревают, что руководство авиакомпании было в курсе маневрирования и даже само инициировало его. Так, пилоты рейса 10 ноября в Санкт-Петербург тоже запрашивали разрешение на маневрирование (оно объяснялось тренировкой по сливу топлива), но диспетчерская служба не дала согласия. На рейсе в Екатеринбург, по данным РБК, экипаж объяснил необходимость маневрирования подозрением на неисправность датчиков ориентации.

В итоге в Росавиации предложили "Аэрофлоту" ("Победа" является его "дочкой") "рассмотреть вопрос о соответствии руководства авиакомпании занимаемой должности".