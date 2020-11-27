Российская компания разработала тест на коронавирус по слюне

Российская компания "ТестГен" разработала первый отечественный экспресс-тест на антигены коронавируса.

В качестве биоматериала для анализа можно использовать слюну. Тест позволяет получить результат за 15 минут. Для этого не требуется специальное оборудование. Тестирование можно проводить, например, в больницах и аэропортах. Это позволит проводить экспресс-скрининг большого потока людей.

В настоящее время готовятся клинические испытания и получение регистрационного удостоверения на медицинское изделие, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, федеральная антимонопольная служба признала рекламу китайских тестов на коронавирус нарушающей закон.

Речь о баннере с рекламой экспресс-теста TESTSEALABS, который в июле этого года распространялся на сайте nova.rambler.ru. Нарушителями признаны компании "Новоком" и "Яндекс".