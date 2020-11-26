В жилых домах Югры ограничили продажу спиртного

По итогам заседания окружной думы ХМАО-Югры, были приняты изменения в закон о регулировании оборота алкогольной продукции. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, речь идет о запрете продажи спиртного в организациях общепита до 50 кв.м., которые располагаются в жилых домах или на прилегающих к ним территориях.

Запрет также распространяется и на розничную торговлю алкоголем в жилых домах и во дворах. Исключением являются магазины, чей вход расположен со стороны красных линий улично-дорожной сети. Запрет также действует на магазины, чей вход находится пределах прямой видимости на расстоянии ближе 30 метров от детской игровой (спортивной) площадки.

Подобное решение должно обеспечить жителей многоквартирных домов тишиной и спокойствием в ночное время суток, когда "пивные магазины-бары" после установленного законом времени продают алкоголь на вынос. Помимо этого изменения в законе должны также пресечь незаконную предпринимательскую деятельность.