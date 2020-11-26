Суд арестовал одну из шантажисток стриптизера Тарзана

Таганский суд Москвы арестовал Антонину Саввидес, которая обвиняется в шантаже и вымогательстве денег у исполнителя экзотических танцев Сергея "Тарзана" Глушко. Предположительно, в обмен на сохранение в тайне некого интимного видео, женщина вместе с коллегой требовали у артиста 2 млн руб.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, Антонина Саввидес пробудет под стражей до 24 января 2021 г.

Напомним, что в шантаже участвовали две женщины: 21 и 49 лет. С последней сотрудники полиции (под прикрытием) встретились в одном из московских ресторанов. Задержанная оказалась безработной без постоянного места прописки и жительства. Была также задержана и ее "коллега". Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".