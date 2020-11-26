В Челябинской области приняли законопроект о компенсации за горячее питание для детей с ограниченными возможностями здоровья

На заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты приняли законопроект о денежной компенсации взамен неполученного горячего питания для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона был внесен в ЗСО губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Поправки вносятся в методику расчёта субвенций местным бюджетам на обеспечение государственный гарантий реализации прав получения общедоступного бесплатного образования. Это позволит органам местного самоуправления обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья, проходящих обучение на дому, денежной компенсацией взамен неполученного горячего питания.