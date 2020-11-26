26 Ноября 2020
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учитель, дети, школа, образование (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Воронежская областная Дума одобрила продление мер соцподдержки учителей в сельской местности

Депутаты Воронежской областной думы одобрили продление мер поддержки для педагогов, работающих и проживающих в сельской местности, передает корреспондент Накануне.RU. Ежемесячная денежная компенсация расходов за наем жилья будет действовать в регионе до конца 2024 года.

Решение было принято в ходе пятого заседания регионального парламента, которое состоялось 26 ноября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы.

Стоит напомнить, что в декабре 2019 года парламентарии одобрили решение, дополняющее региональный закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области" новыми положениями. Были прописаны механизм и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки учителям, прибывшим на работу в сельскую местность. В частности, речь шла о том, что для них будет осуществляться компенсация расходов за наем жилого помещения в размере до 4,5 тысяч рублей. Такой мерой поддержки могут пользоваться педагоги, которые работают в селах постоянно и при этом не имеют собственного жилья.

владимир нетёсов, воронежская областная дума, спикер,школа, 1 сентября(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

"Срок действия данной нормы истекает 31 декабря 2020 года. Но учитывая социальную значимость такой меры социальной поддержки, депутаты продлили ее действие на 4 года, то есть по 31 декабря 2024 года. Это решение в среднесрочной перспективе должно помочь частичному преодолению дефицита педагогических кадров в сельской местности на территории Воронежской области, привлечь молодых перспективных преподавателей", – отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

нетесов, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите Людмила Ипполитова, в свою очередь, подчеркнула, что региональный парламент сохраняет социальную направленность в законотворческой деятельности.

Людмила Ипполитова(2020)|Фото: vrnoblduma.ru

"Данная льгота предоставляется исключительно за счет областного финансирования. Для ее получения должен быть соблюден ряд условий. Мерой соцподдержки смогут воспользоваться педагоги, которые работают в селе на основном месте работы и при этом не имеют собственного жилья. Компенсация расходов за наем жилого помещения составит до 4,5 тысяч рублей. Соответствующие расходы заложены в бюджет Воронежской области следующего года, поэтому выплата будет осуществляться в обязательном порядке и в полном объеме", – сказала Людмила Ипполитова.

учитель, дети, школа, образование(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

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Воронежская областная Дума одобрила продление мер соцподдержки учителей в сельской местности

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Теги: воронежская областная дума, поддержка учителей, сельская местность, компенсация за наем жилья



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