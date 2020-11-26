В Челябинской области депутаты приняли проект закона о льготных тарифах в области обращения с ТКО

26 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Полигон ТБО в Полетаево, мусоровоз (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области депутаты приняли проект закона о льготных тарифах в области обращения с ТКО

Депутаты на заседании Законодательного собрания Челябинской области приняли проект закона о льготных тарифах в области обращения с твердыми коммунальными отходами для населения, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект подготовлен с целью обеспечения ограничения платежей граждан за коммунальные услуги.

Правительством РФ для Челябинской области установлено ограничение роста платежей граждан с 1 июля 2021 года на 3,4%. При этом инфляция ожидается на уровне 3,6%. На рост тарифа также влияют дополнительные факторы - изменение объемов ТКО, изменение количества мест накопление и инвестиционные мероприятия, которые планируется по созданию объектов в сфере обращения отходов. Кроме того, в ноябре минюст зарегистрировал изменения в методические указания ФАС России по расчету тарифов, согласно которым регоператорам будут сохраняться доходы от реализации вторичных материальных ресурсов, которые раньше исключались из необходимой валовой выручки за счет чего снижались тарифы.

Принятый законопроект позволит установить для населения тариф ниже экономически обоснованного уровня с компенсацией затрат регулируемым организациям, что позволит обеспечить ограничение платежа за коммунальные услуги на уровне не выше 3,4%.

По предварительным данным, сумма компенсации может составить порядка 800 млн руб.

"Принятие закона поможет сдержать рост тарифа за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения. Разница между экономически обоснованным тарифом и льготным тарифом доя населения будет компенсироваться региональным операторам по обращению с ТКО. Считаю, что в нынешней ситуации это необходимая мера социальной поддержки для нашего населения", - отметил председатель комитета по бюджету и налогам Александр Лазарев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области депутаты приняли проект закона о льготных тарифах в области обращения с ТКО

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: тариф, ТКО, мусор, регоператор,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети