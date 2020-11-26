В Челябинской области депутаты приняли проект закона о льготных тарифах в области обращения с ТКО

Депутаты на заседании Законодательного собрания Челябинской области приняли проект закона о льготных тарифах в области обращения с твердыми коммунальными отходами для населения, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект подготовлен с целью обеспечения ограничения платежей граждан за коммунальные услуги.

Правительством РФ для Челябинской области установлено ограничение роста платежей граждан с 1 июля 2021 года на 3,4%. При этом инфляция ожидается на уровне 3,6%. На рост тарифа также влияют дополнительные факторы - изменение объемов ТКО, изменение количества мест накопление и инвестиционные мероприятия, которые планируется по созданию объектов в сфере обращения отходов. Кроме того, в ноябре минюст зарегистрировал изменения в методические указания ФАС России по расчету тарифов, согласно которым регоператорам будут сохраняться доходы от реализации вторичных материальных ресурсов, которые раньше исключались из необходимой валовой выручки за счет чего снижались тарифы.

Принятый законопроект позволит установить для населения тариф ниже экономически обоснованного уровня с компенсацией затрат регулируемым организациям, что позволит обеспечить ограничение платежа за коммунальные услуги на уровне не выше 3,4%.

По предварительным данным, сумма компенсации может составить порядка 800 млн руб.

"Принятие закона поможет сдержать рост тарифа за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения. Разница между экономически обоснованным тарифом и льготным тарифом доя населения будет компенсироваться региональным операторам по обращению с ТКО. Считаю, что в нынешней ситуации это необходимая мера социальной поддержки для нашего населения", - отметил председатель комитета по бюджету и налогам Александр Лазарев.