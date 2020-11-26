26 Ноября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
новый спорткомплекс в Варне, бассейн, (2020) | Фото: РМК

Судебные приставы Перми взыскали компенсацию за гибель 11-летней девочки в бассейне

Судебные приставы Перми взыскали компенсацию за гибель 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса "Олимпия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

"В конце октября 2020 года в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам г. Перми УФССП России по Пермскому краю на исполнение был предъявлен исполнительный документ о взыскании с ООО "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь" компенсации морального вреда в пользу родителей ребенка по 1 млн руб. каждому. Судебный пристав надлежащим образом уведомил руководство организации о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможном применении мер принудительного взыскания. В срок, установленный для добровольного исполнения, судебное решение было исполнено", - говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 22 октября 2019 г. во время тренировки детской женской сборной по синхронному плаванию. Тренер оставила 11-летнюю подопечную без присмотра Девочка утонула. Ее семья отсудила у спорткомплекса 2,7 млн руб.

Тренера спорткомплекса "Олимпия" приговорили к двум годам ограничения свободы и запретили год заниматься тренерской работой.

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Судебные приставы Перми взыскали компенсацию за гибель 11-летней девочки в бассейне

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Теги: Олимпия-Пермь, суд, девочка, бассейн



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