Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года

Заморозка накопительной части пенсии в России будет продлена до конца 2023 года. Такое решение Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

Напомним, мораторий на формирование средств пенсионных накоплений в стране действует с 2014 года. Согласно этому порядку, пенсионные отчисления с зарплаты полностью идут на финансирование страховых пенсий.

Согласно действующему законодательству, накопительная пенсия формируется у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

Между тем, в Минфине подготовили законопроект об исключительно добровольной системе накопительных пенсий, он будет внесен в Госдуму в следующем году, сообщил замминистра финансов Антон Дроздов, когда представлял депутатам законопроект о заморозке. "Было несколько вариантов концепции законопроекта, и в результате, в последнем варианте, - это исключительно добровольный формат. Законопроект находится в настоящее время на межведомственном согласовании. И мы надеемся, что в следующем году мы его представим в правительство РФ и вашему вниманию", - сказал Дроздов.