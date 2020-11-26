26 Ноября 2020
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Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

Уборщицу, победившую на выборах главы поселения, готовы выдвинуть в Госдуму

Уборщицу Марину Удгодскую из Костромской области, победившую на выборах главы сельского поселения, выдвинут в депутаты Госдумы в 2021 году.

Нынешняя глава администрации Повалихинского сельского поселения выдвигалась на местные выборы от Партии пенсионеров, это же объединение готово поддержать Удгодскую на парламентских выборах.

"Наша партия предлагает Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва. Поддержка земляков в ходе прошедших выборов является наглядным доказательством того, что сегодня востребовано новое поколение политиков и управленцев", - цитирует издание "Подъем" пресс-службу партии.

Партия пенсионеров сейчас не представлена в Госдуме.

Кстати, о победе Удгодской на выборах недавно Владимиру Путину докладывала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, и президент очень порадовался широкому представительству трудящихся во власти. Правда, Памфилова не рассказала, что уборщица пошла на выборы в качестве "спойлера" и даже не скрывала этого, как и тот факт, что в победу свою она не верила. Но местным жителям настолько не по нраву был действующий руководитель, что они проголосовали за кандидата в изначально проигрышной позиции.

Недавно появилась информация, что Удгодская хочет подать в отставку, поскольку ей сложно справляться со внезапно появившимися полномочиями и обязанностями, но ее уговорили остаться и обещали помогать советами.

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Уборщицу, победившую на выборах главы поселения, готовы выдвинуть в Госдуму

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Теги: марина удгодская, выборы в госдуму, партия пенсионеров



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