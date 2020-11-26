В следующие три года Тюменская область потратит 254 миллиарда только на социальную сферу

Тюменская областная дума рассматривает в первом чтении бюджет на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Об этом Накануне.RU сообщили в оперативном штабе региона. Предполагается, что доходы регионального бюджета за три года составят 452,3 млрд руб. 145,2 млрд из которых уже в 2021 г. При этом расходы за аналогичный период составят 521,8 млрд руб. и 176,7 млрд в 2021 г.

Приоритетами для области продолжают выступать социальные обязательства и национальные проекты. Так, до 2023 г. на социальную сферу планируется направить 254 млрд руб. и 85 млрд в следующем году. 89 млрд в эти три года пойдет на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. На образование в 2021 предусмотрено 28,2 млрд руб., здравоохранение – 27,5 млрд.

За счет бюджета в следующем году завершится строительство двух крытых бассейнов и крытого ледового катка, семи детских садов, пяти школ и еще одной в 2022 г. В бюджете также предусмотрены средства на реализацию 29 государственных программ Тюменской области.