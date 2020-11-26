В России утильсбор на машины хотят повысить на 25–30%

В России планируют повысить с 2021 года утилизационный сбор на все виды автотехники и на спецтехнику на 25–30%, сообщает РИА Новости.

По данным источников в автопроме, власти объясняют это ослаблением рубля, которое понижает совокупный торговый барьер. Формально решение еще не принято.

Утильсбор для автопрома ввели в 2012 году, на рынке его считали компенсацией за снижение импортных пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили импортеры, а заводы РФ давали гарантии утилизации, но с 2014 года из-за давления стран, пожаловавшихся в суд ВТО, его распространили на весь рынок.