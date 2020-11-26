26 Ноября 2020
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Экономика В России
хлеб (2018) | Фото:Накануне.RU

Россияне обеднели и стали покупать больше хлеба

Впервые за последние пять лет в России начали расти продажи хлеба. По итогам года рынок прибавит более 60 тыс. тонн к предыдущему году. Только в январе-сентябре продали хлеба выросли на 2,9%, выручка составила почти 553 млрд руб., пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование аналитиков BusinesStat.

В Российском союзе пекарей объясняют это снижением доходов россиян в кризис и изменениями приоритетов потребителей. Они стали чаще покупать сытные продукты. Данные Росстата указывают на то, что во втором квартале текущего года реальных доходы россиян упали на 8,4%, в третьем квартале – еще на 4,8%.

В "Руспродсоюзе" сообщили, что в последний раз тренд на рост продаж хлеба наблюдался вообще в 2008 году. Эксперты ассоциации считают, что продажи хлеба как одного из самых дешевых продуктов всегда растут в кризисные годы.

Ранее холдинг "Ромир" выяснил, что апреле 2020 года средняя российская семья тратила на покупку продуктов питания 46% всех своих расходов, что стало рекордным показателем.

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Россияне обеднели и стали покупать больше хлеба

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Теги: хлеб, кризис, россияне, рост продаж, снижение доходов



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