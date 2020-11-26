Решение сената Франции по Карабаху - окно возможностей для России или ловушка?

Сенат Франции признал независимость Нагорного Карабаха. Законопроект был поддержан подавляющим большинством голосов (305 - за, один воздержался и 30 против), однако решение носит лишь рекомендательный характер.

Премьер-министр Армении (которая до сих пор сама официально не признаёт независимость Карабаха/Арцаха) Никол Пашинян назвал новость из Парижа "исторической", а вот отзывы из Баку предсказуемо критические. Как передаёт РИА "Новости", президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал такой шаг французских парламентариев постыдным, а его помощник Хикмет Гаджиев считает резолюцию "клочком бумаги", противоречащим Уставу и резолюциям Совбеза ООН. Также это вызывает вопросы к объективности Франции как участницы минской группы ОБСЕ.

"В целом, вопрос заключается в том, додавят ли лоббисты признания Карабаха данное решение через правительство и сопротивление МИД Франции. В случае успеха, Франция теряет свои позиции в переговорном формате в рамках ОБСЕ, но с другой стороны, это такой себе способ подорвать усилия Москвы по урегулированию в Закавказье и заодно показать фигу Турции, отношения с которой стремительно деградируют", - отмечает обозреватель Борис Рожин.

Ранее независимость Арцаха признавали на уровне муниципалитетов в самых разных странах, но прецедентов подобно французскому еще не было. Хотя решение Сената по сути ни к чему не обязывает официальный Париж, ситуация вокруг Карабаха становится ещё более напряжённой. А значит, возрастают и риски для находящихся там российских миротворцев . Хотя в России многие склонны рассматривать новость из Сената Франции как окно возможностей для других непризнанных республик, но от такого подхода предостерегает политолог Максим Жаров.

"Французский сюжет по Карабаху открывает России путь к признанию ЛДНР и/или Приднестровья. Но только это ловушка. Предлог для расконсервации пакета "больших санкций", которые США и ЕС держат для России за пазухой. "Выманивание" врага в санкционную ловушку будет одним из главных приемов "администрации Камалы Харрис" против России", - считает политолог.