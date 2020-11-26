Заседание тюменской областной думы проходит в "смешанном" формате: часть депутатов на "удаленке"

Сегодня депутаты Тюменской областной думы в двух чтениях рассмотрят проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель думы Сергей Корепанов проведет сразу два заседания в один день.

Депутаты работают в "смешанном формате". Часть парламентариев находится в думе и голосует с помощью электронной системы голосования, другая часть народных избранников работает из дома в режиме видеоконференцсвязи. Они голосуют с помощью карточек.

Отметим, что большая часть парламентариев работает в думе - 38 депутатов. Оставшиеся - не больше десяти человек - работают из дома.

Также в списке вопросов - "О предоставлении налоговых льгот на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов отдельным категориям налогоплательщиков", "О моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения".

Кроме того, депутаты заслушают информацию правительства региона о реализации национальных проектов и уже действующих программ.