26 Ноября 2020
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Экономика За рубежом
(2004) | Фото: www.lukoil.ru

Brent выросла до $49

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась до $49,06 на лондонской бирже ICE.

Как передает корреспондент Накануне, таким образом, рост составил 2,51%. В последний раз нефть этой марки торговалась на данном уровне 6 марта текущего года.

Однако позже стоимость нефти откатилась до $48,77. Нефть WTI торговалась по $46,04 за баррель.

Цены на нефть растут с ноября на фоне новостей об успешных испытаниях западной вакцины от коронавируса и о результатах президентских выборов в США. Так, в понедельник британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее препарата от COVID-19 показал эффективность от 70 до 90%. Ранее об успешных испытаниях вакцины сообщали немецкая BioNTech и американская Pfizer.

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Brent выросла до $49

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Теги: Brent, нефть



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