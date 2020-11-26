Названа дата итогового сочинения для 11-х классов

Итоговое сочинение, которое является допуском к сдаче Единого государственного экзамена, состоится 5 апреля следующего года.

Об этом говорится в приказе Минпросвещения и Рособрнадзора. Дополнительные даты назначены на 21 апреля и 5 мая.

Период сдачи ЕГЭ переносить из-за пандемии пока не планируется, сообщает ТАСС.

Ранее сроки итогового сочинения в 11-х классах были перенесены из-за эпидемической обстановки на фоне пандемии коронавируса. Оно должно было пройти 2 декабря.