В Московской области могут снять часть ограничений к Новому году

Власти Московской области могут снять часть ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19, к празднованию Нового года.

Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, жителям региона разрешат гулять в парках, кататься на лыжах и коньках, однако массовых мероприятий не будет.

"Смотрим такие моменты: парки, лыжня — это все понятно. Улица — пожалуйста", — отметил глава региона. Воробьев отметил, что запрет на проведение массовых мероприятий снимать не планируют, сообщает телеканал "360".

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал начало спада заболеваемости коронавирусом в России.

По его данным, заболеваемость почти во всех регионах начнет уменьшаться в конце ноября. Но Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская область, Карелия, Псковская область и Чечня преодолеют плато позже остальных, добавил Тавадян.