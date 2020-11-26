26 Ноября 2020
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Пенсионерка (2020) | Фото: Накануне.RU

В Московской области могут снять часть ограничений к Новому году

Власти Московской области могут снять часть ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19, к празднованию Нового года.

Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, жителям региона разрешат гулять в парках, кататься на лыжах и коньках, однако массовых мероприятий не будет.

"Смотрим такие моменты: парки, лыжня — это все понятно. Улица — пожалуйста", — отметил глава региона. Воробьев отметил, что запрет на проведение массовых мероприятий снимать не планируют, сообщает телеканал "360".

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал начало спада заболеваемости коронавирусом в России.

По его данным, заболеваемость почти во всех регионах начнет уменьшаться в конце ноября. Но Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская область, Карелия, Псковская область и Чечня преодолеют плато позже остальных, добавил Тавадян.

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В Московской области могут снять часть ограничений к Новому году

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Теги: Московская область, коронавирус, эпидемия



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