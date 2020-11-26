В Москве из бывших промзон делают жилые районы - чиновники рассказали о дальнейших планах

Территории бывших промышленных предприятий, закрывшихся в 1990-е, станут жилыми. Вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв назвал их "большим резервом" для строительства жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры и высокотехнологичных объектов. Вице-президент одного из крупнейших столичных застройщиков – ГК "Инград" – Артём Бортневский понадеялся, что бывшие промзоны займут не "человейники", а полноценная комплексная застройка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Большим потенциалом и резервом в городе являются бывшие промышленные зоны, где размещались предприятия до конца 1990-х годов. Большинство из них были перепрофилированы и перестали выпускать ту продукцию, которую выпускали, и находятся сейчас в стагнации. Развитие промзон является резервом для строительства жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры, строительства в том числе мест приложения труда, высокотехнологичных объектов, где могут трудиться компания с высоким уровнем добавленной стоимости", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Из-за пандемии многие стали покидать города и переезжать за город. Вероятно, эта тенденция сохранится, и спрос перераспределится на окраины Москвы и ближайшее Подмосковье, предположил вице-президент ГК "Инград" Артём Бортневский.

"Мы идём к варианту комплексной застройки, когда крупные девелоперы будут застраивать промзоны не "человейниками", а застривать их, как комплексные места, где люди и живут, и работают, и отдыхают", - высказался Бортневский.

Перераспределение спроса из центра на окраины снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру и повысит качество жизни людей, уверен он.

Пандемия не сказалась на выручке крупных застройщиков. В некоторые периоды локдауна спрос у компании "Инград" упал в два раза, потому что люди отложили покупки, но сейчас девелопер отмечает рост объёма продаж. Это произошло в том числе за счёт перехода на эскроу-счета.

"Те компании, которые смогли максимально быстро перейти на эскроу-финансирование, увеличили выручку по сравнению с 2017 г.", - сказал он.

Кроме того, рынок существенно оживила льготная ипотека.

"Более 80% всей ипотеки по Москве и России – льготная – со ставкой 6,5% и ниже. Продвинутые компании используют эту ставку в партнерстве с банками ещё лучше, предлагая ставку в 5,8% процентов", - поделился Бортневский.