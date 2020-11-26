Принят бюджет Тюменской области на трехлетку
Тюменская областная дума приняла закон о бюджете на ближайшую трехлетку. Закон был рассмотрен в двух завершающих чтениях. Ко второму чтению в проекте изменены основные характеристики областного бюджета на 2021–2023 годы по результатам работы согласительной комиссии по доработке проекта закона.
С учетом изменений областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утвержден со следующими основными параметрами:
- На 2021 год доходы бюджета 147 млрд 523 млн руб., расходы 179 млрд 524 млн руб., дефицит 32 млрд 001 млн руб.
- На 2022 год доходы запланированы 153 млрд 987 млн руб., расходы 174 млрд 899 млн руб., дефицит 20 млрд 912 млн руб.
- На 2023 год доходы 159 млрд млрд 276 млн руб., расходы 177 млрд 297 млн руб., дефицит 18 млрд 021 млн руб.
Доходы областного бюджета на 2021 год увеличены на 2 328,8 млн рублей, на 2022 год – 3 062,5 млн рублей, на 2023 год – 3 113,1 млн рублей за счет безвозмездных поступлений.
Расходы областного бюджета на 2021–2023 годы увеличены на финансирование мероприятий:
- в области социальной политики в 2021 году – 899,2 млн рублей, в 2022 году – 1 542,9 млн рублей, в 2023 году – 1 539,6 млн рублей (оказание социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан; обеспечение жильем ветеранов и инвалидов; осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет);
- в области здравоохранения в 2021 году – 897,1 млн рублей, в 2022 году – 883,9 млн рублей, в 2023 году – 975,9 млн рублей (реализация региональной программы первичного звена; в 2021 году – на оснащение оборудованием объекта капитального строительства «Строительство поликлиники на 500 посещений в мкр «Ямальский-2» в г. Тюмени», планируемого к вводу в эксплуатацию в 2021 году);
- в области образования в 2021 году – 1 058,4 млн рублей, в 2022 году – 1 023,8 млн рублей, в 2023 году – 905,8 млн рублей (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам; единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки городского типа; обеспечение информационной безопасности в образовательных организациях для безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет).