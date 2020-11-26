Принят бюджет Тюменской области на трехлетку

Тюменская областная дума приняла закон о бюджете на ближайшую трехлетку. Закон был рассмотрен в двух завершающих чтениях. Ко второму чтению в проекте изменены основные характеристики областного бюджета на 2021–2023 годы по результатам работы согласительной комиссии по доработке проекта закона.

С учетом изменений областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утвержден со следующими основными параметрами:

На 2021 год доходы бюджета 147 млрд 523 млн руб., расходы 179 млрд 524 млн руб., дефицит 32 млрд 001 млн руб.

На 2022 год доходы запланированы 153 млрд 987 млн руб., расходы 174 млрд 899 млн руб., дефицит 20 млрд 912 млн руб.

На 2023 год доходы 159 млрд млрд 276 млн руб., расходы 177 млрд 297 млн руб., дефицит 18 млрд 021 млн руб.

Доходы областного бюджета на 2021 год увеличены на 2 328,8 млн рублей, на 2022 год – 3 062,5 млн рублей, на 2023 год – 3 113,1 млн рублей за счет безвозмездных поступлений.

Расходы областного бюджета на 2021–2023 годы увеличены на финансирование мероприятий:

- в области социальной политики в 2021 году – 899,2 млн рублей, в 2022 году – 1 542,9 млн рублей, в 2023 году – 1 539,6 млн рублей (оказание социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан; обеспечение жильем ветеранов и инвалидов; осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет);

- в области здравоохранения в 2021 году – 897,1 млн рублей, в 2022 году – 883,9 млн рублей, в 2023 году – 975,9 млн рублей (реализация региональной программы первичного звена; в 2021 году – на оснащение оборудованием объекта капитального строительства «Строительство поликлиники на 500 посещений в мкр «Ямальский-2» в г. Тюмени», планируемого к вводу в эксплуатацию в 2021 году);

- в области образования в 2021 году – 1 058,4 млн рублей, в 2022 году – 1 023,8 млн рублей, в 2023 году – 905,8 млн рублей (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам; единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки городского типа; обеспечение информационной безопасности в образовательных организациях для безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет).