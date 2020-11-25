25 Ноября 2020
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Спорт За рубежом
Диего Марадона, футболист, тренер (2012) | Фото:olymps.ru

Умер бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона умер от остановки сердца, сообщает газета Clarin.

Ему было 60 лет. Напомним, 2 ноября знаменитый футболист был помещен в клинику в городе Ла-Плата. Источники в окружении звезды сообщали, что Марадоне потребовалась корректировка лекарственной схемы, которую он принимает.

Многие поклонники были обеспокоены видом Диего на турнире в честь его 60-летия. До последнего момента не было известно, приедет ли Марадона сам на этот турнир, врачи рекомендовали ему не рисковать, но экс-футболист настоял на посещении мероприятия, заявив, что у него есть обязательства перед фанатами.

На следующий день Марадону перевезли в другую больницу, где ему была успешно проведена операция, однако выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома. Выписали из больницы аргентинца 12 ноября.

Президент Аргентины объявил трехдневный траур в связи с кончиной Марадоны.

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Умер бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона

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Теги: Диего Марадона, Аргентина, траур



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