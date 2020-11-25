Сечин раскрыл Путину карты

Владимир Путин провел сегодня встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Топ-менеджер подготовился и пришел на прием к президенту с большим количеством карт, буклетов и рекламных проспектов.

Глава государства попросил Сечина рассказать о реализации двух проектов – "Восток Ойл" и верфи "Звезда".

"Восток Ойл" – арктический проект по разработке углеводородных месторождений на Таймыре. "Ведутся поисково-разведочные работы по подготовке ресурсной базы, по её развитию. Определены места для размещения первоочередных кустовых площадок, их на первом этапе реализации будет до 150. Также готовится площадка для установок сбора и подготовки нефти. Завершены проектно-изыскательские работы по строительству магистрального трубопровода – 700 километров, 770 даже получается километров – и порта Север. В первую очередь проекты позволят обеспечить добычу, транспортировку и перевалку до 50 миллионов тонн нефти в год; вторая очередь – до 100 миллионов тонн", - сообщил Сечин.

По его словам, от проекта ожидается "огромная синергия для промышленности России". Реализация будет сопровождаться строительством электросетей и генераций, дорог, танкеров, бурового оборудования и т.д. Сечин сообщил, что обустройство месторождения привлечет более 400 тыс. человек – сотрудников "Роснефти" и подрядчиков.

"Звезда" – дальневосточный судостроительный и судоремонтный завод. Сечин рассказал, что завершено строительство сухого дока (а Путин заметил, что это самый большой сухой док в России): "Он имеет уникальные размеры: 485 метров на 114 и глубиной 14 метров". "Авианосцы можно строить", - порадовался Путин. На это глава "Роснефти" заметил, что там уже строится ледокол "Лидер".

Сечин сообщил, что верфь планируется обеспечить сталью с завода в соседней бухте. Проблема, правда, в том, что завод еще не построен.

"Просим помочь с социальной составляющей – с жильём и дорогами. На новом производстве будут работать порядка 1,5 тысячи человек. Предварительная стоимость этого проекта, Владимир Владимирович, примерно $2,2 млрд . Такой расчёт сделан разработчиком. Мы имеем в виду, что этот проект надо будет отфинансировать. Из просьб в отношении поддержки этого проекта: нам нужна помощь по оформлению участков земли под новое строительство и некоторая помощь по инфраструктуре и жилью", - сообщил Сечин.