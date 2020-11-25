Правительство включило препарат для больных с СМА "Спинраза" в список жизненно необходимых

Правительство включило препарат "Спинраза", предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2021 год, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

"Спинраза" – одно из самых дорогих лекарств. Одна инъекция стоит $125 тыс. Кроме того, это единственное зарегистрированное в РФ лекарство от СМА.

Летом этого года детский омбудсмен Анна Кузнецова оценила сумму, необходимую ежегодно на лечение маленьких и взрослых россиян со спинально-мышечной атрофией (СМА), в 40 млрд руб.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил о повышении с 2021 года размера НДФЛ для лиц, чей годовой доход превышает 5 млн руб. – с 13 до 15%. Полученные в результате повышения ставки деньги планируется направлять в фонд для лечения детей с редкими заболеваниями. По прикидкам властей, сумма составит около 60 млрд руб. Среди редких заболеваний значится и СМА.