25 Ноября 2020
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Политика В России Москва
Владимир Путин и Игорь Сечин. (2020) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Вместо поездки в Саров Путин сегодня проведет встречу с Сечиным

Владимир Путин отложил поездку в Нижегородскую область, которая должна была состояться сегодня. Предполагалось, что глава государства посетит в среду Саров, встретится с руководством Росатома и губернатором региона Глебом Никитиным. Но из-за нелетной погоды в Сарове президент решил перенести визит, предположительно, на четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Вместо визита к атомщикам сегодня глава государства проведет рабочие встречи в Москве, в частности, встретится с руководителем "Роснефти" Игорем Сечиным.

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Вместо поездки в Саров Путин сегодня проведет встречу с Сечиным

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Теги: владимир путин, отмена визита, саров, нелетная погода, игорь сечин



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