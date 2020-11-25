Вместо поездки в Саров Путин сегодня проведет встречу с Сечиным

Владимир Путин отложил поездку в Нижегородскую область, которая должна была состояться сегодня. Предполагалось, что глава государства посетит в среду Саров, встретится с руководством Росатома и губернатором региона Глебом Никитиным. Но из-за нелетной погоды в Сарове президент решил перенести визит, предположительно, на четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.