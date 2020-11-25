25 Ноября 2020
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платная парковка Москва (2012) | Накануне.RU

Депутаты Мосгордумы отказались отменить плату за парковку на время эпидемии

Депутаты Мосгордумы не поддержали инициативу шести оппозиционных народных избранников от Восточного административного округа столицы об отмене платы за парковку на время эпидемии коронавируса.

Депутат Михаил Тимонов ("Справедливая Россия") в своем telegram-канале пишет: "Ещё в марте <…> направили мэру обращение под моей редакцией, в котором предложили хотя бы на время коронакризиса отменить взимание платы за парковку, чтобы стимулировать использование личного транспорта и снизить пассажиропоток в общественном. Выразил убеждение, что и сейчас все депутаты ВАО поддержат проект коллеги Ступина. Не ошибся! Все гордепы ВАО проголосовали ЗА. Но не смотря на итог голосования 17 ЗА, 1 ПРОТИВ, 4 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, мы не набрали требуемые для прохождения проекта 23 голоса. Просто часть парламентского большинства не стала голосовать. Проект не прошёл. Благодаря позиции большинства, жизнь людей с ограниченными возможностями облегчить не удалось".

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Депутаты Мосгордумы отказались отменить плату за парковку на время эпидемии

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Теги: мосгордума, платная парковка, михаил тимонов



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