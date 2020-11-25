Кабмин планирует в 2021 году привлечь на работу более 100 тысяч иностранцев

Правительство России установило квоты на привлечение на работу иностранцев на 2021 год. Кабинет министров распорядился выдать в следующем году 101 871 приглашение на въезд в РФ по рабочей визе, будет выдано столько же разрешений на работу.

В постановлении, опубликованном на официальном сайте правовой информации, сообщается, что больше всего иностранцев – 31,6 тыс. человек – будет задействовано на строительно-монтажных, горных, горно-капитальных и ремонтно-строительных работах.

В металлургической и машиностроительной промышленности будут задействованы 11 ,6 тыс. человек, 7,7 тыс. – операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок. Еще 6,5 тыс. человек будут выполнять функции руководителей учреждений, организаций и предприятий.