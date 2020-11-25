В МВД заявили, что не планируют увеличивать количество штрафов за отсутствие масок в Москве

МВД России опровергло сообщения о том, что в Москве якобы увеличат количество штрафов за отсутствие масок.

Ранее телеграм-канал Baza написал о том, что руководство столичной полиции дало соответствующее указание. Отмечалось, что до конца года полицейские обязаны делать ежедневный "план". У каждого он свой, в зависимости от района и количества жителей.

Однако в Twitter ведомства говорится, что это не соответствует действительности.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин не обещает горожанам быстрого избавления от масок. По его оценкам, режим применения средств индивидуальной защиты может сохраняться до конца зимы при худшем раскладе.