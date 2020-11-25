Набиуллина считает, что с курсом рубля ничего страшного не происходит

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что с курсом рубля ничего страшного сейчас не происходит.

"Амплитуда курса рубля в этом году примерно как в 2018-м и меньше, чем в 2015-2016-м. Курс был стабильнее даже не смотря на драматическое падение цен на нефть. У нас всегда есть инструмент золотовалютных интервенций", - заявила Набиуллина, представляя в Госдуме проект кредитно-денежной политики на период до 2023 года.

Она также ответила на критику по поводу снижения ключевой ставки, мол, коммерческие ставки в банках от этого недостаточно снижаются (в отличие от ставок по депозитам): "Когда мы снижаем ключевую ставку, рыночные ставки реагируют с лагом, учитывается ситуация в экономике и инфляция. За полгода ставки по корпоративным кредитам снизилась на 2,5%, ипотека – на 3%, мы за это время снизили ставку на 3,5%, и эта мера будет действовать и в 2021 году".

Набиуллина также высказалась против того, чтобы ЦБ покрывал финансовые разрывы в бюджете страны: "ЦБ законодательно запрещено компенсировать дефицит бюджета. Это было сделано после печального опыта 90-х, я не думаю, что кто-то хочет возвращаться к нему. Бюджет в состоянии привлечь финансирование на рыночных условиях, бюджет устойчив, а дефицит небольшой".