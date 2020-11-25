25 Ноября 2020
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вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Коронавирус может стать сезонным заболеванием с необходимостью постоянно прививаться

Коронавирус, скорее всего, станет сезонным заболеванием. Это потребует ежегодной вакцинации по аналогии с той, которую сейчас проводят от гриипа, считает заведующий отделом общей вирусологии научного центра им. М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев.

Он отметил, что вирус мутирует, и "изоляты (вируса), которые исследовались весной, отличается от тех, которые выделены в осенний период".

Игнатьев также рассказал, что вакцинированный человек может заболеть, но вакцина делает такой исход гораздо менее вероятным.

По словам эксперта, все вакцины, которые сейчас находятся в разработке, не могут заразить человека коронавирусом.

Также он сообщил о ходе разработки вакцины от центра им. Чумакова. "К февралю испытания на добровольцах будут завершены, встанет вопрос о ее регистрации, промышленном производстве и т.д. сейчас испытания идут на людях 18-60 лет без хронических заболеваний", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС.

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Коронавирус может стать сезонным заболеванием с необходимостью постоянно прививаться

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Теги: коронавирус, вакцины, сезонность



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