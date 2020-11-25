Нефтяники обеспечат школы Мегиона бесконтактными постами термометрии

25 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2020) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

Нефтяники обеспечат школы Мегиона бесконтактными постами термометрии

В школах Мегиона появятся бесконтактные посты термометрии. Средства на их покупку и установку выделил "Славнефть-Мегионнефтегаз". 

Как рассказали Накануне.RU на предприятии, помощь оказывается в рамках корпоративной программы "Антивирус". Она включает в себя превентивные меры, обеспечивающие безопасность персонала компании и непрерывный производственный цикл, а также поддержку учреждений социальной сферы. Так, ранее "Мегионнефтегаз" приобрел средства индивидуальной защиты, медикаменты, дезинфицирующие средства, оборудование и материалы для лабораторных исследований, комплектующие для аппаратов ИВЛ для Мегионской городской больницы. Опыт предприятия по борьбе с COVID-19 включен в реестр лучших практик ХМАО и отмечен губернатором Югры Натальей Комаровой.

"Мы координируем действия с окружными властями, стараемся оперативно откликаться на нужды медицинских учреждений и делать все возможное для сохранения эпидемиологической стабильности в регионе, – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко. – В сложившихся условиях поддержка нужна и образовательной сфере. Мы предприняли необходимые шаги, чтобы эту помощь оказать". 

Напомним, "Славнефть-Мегионнефтегаз" – самый крупный добывающий актив компании "Славнефть", которая на паритетных началах принадлежит "Газпром нефти" и "Роснефти". 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Нефтяники обеспечат школы Мегиона бесконтактными постами термометрии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Славнефть-Мегионнефтегаз, covid-19, оборудование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети