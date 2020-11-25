Нефтяники обеспечат школы Мегиона бесконтактными постами термометрии

В школах Мегиона появятся бесконтактные посты термометрии. Средства на их покупку и установку выделил "Славнефть-Мегионнефтегаз".

Как рассказали Накануне.RU на предприятии, помощь оказывается в рамках корпоративной программы "Антивирус". Она включает в себя превентивные меры, обеспечивающие безопасность персонала компании и непрерывный производственный цикл, а также поддержку учреждений социальной сферы. Так, ранее "Мегионнефтегаз" приобрел средства индивидуальной защиты, медикаменты, дезинфицирующие средства, оборудование и материалы для лабораторных исследований, комплектующие для аппаратов ИВЛ для Мегионской городской больницы. Опыт предприятия по борьбе с COVID-19 включен в реестр лучших практик ХМАО и отмечен губернатором Югры Натальей Комаровой.

"Мы координируем действия с окружными властями, стараемся оперативно откликаться на нужды медицинских учреждений и делать все возможное для сохранения эпидемиологической стабильности в регионе, – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко. – В сложившихся условиях поддержка нужна и образовательной сфере. Мы предприняли необходимые шаги, чтобы эту помощь оказать".

Напомним, "Славнефть-Мегионнефтегаз" – самый крупный добывающий актив компании "Славнефть", которая на паритетных началах принадлежит "Газпром нефти" и "Роснефти".