В Москве задержали двух женщин, шантажировавших стриптизера Тарзана

Правоохранительные органы задержали в столице двух женщин (49 и 21 год), которые, предположительно, шантажировали исполнителя экзотических танцев Сергея "Тарзана" Глушко, супруга певицы Наташи Королевой.

По данным Life Shot, дамы вымогали у Глушко 2 млн руб. в обмен на сохранение в тайне некого интимного видео. В итоге в одном из московских ресторанов со старшей из женщин встретились сотрудники полиции (под прикрытием).

Задержанная оказалась безработной без постоянного места прописки и жительства. Была также задержана и ее "коллега". Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".