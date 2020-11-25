В Новосибирске без отопления и горячей воды остались 70 многоквартирных домов

В Октябрьском районе Новосибирска без отопления и горячей воды из-за аварии остались 69 многоквартирных домов и четыре социальных объекта, передает ТАСС со ссылкой на городской филиал "Сибирской генерирующей компании".

Авария произошла в среду на теплотрассе в правобережной части Новосибирска. Сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы, которые планируется завершить в среду к 17:00 местного времени (13:00 мск) после чего горячее водоснабжение в домах будет восстановлено.

Сейчас в городе около восьми градусов ниже нуля.