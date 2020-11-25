ФСБ предотвратила теракты в московском регионе

ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", члены которой планировали террористические акты в московском регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) службы.

Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого во Владимирской области был задержан участник группы, гражданин одной из стран Центральной Азии.

"В ходе следственных действий по местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы", - сообщили в ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что ячейка также собиралась вербовать новых членов в ряды организации и финансировать терроризм.