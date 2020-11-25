25 Ноября 2020
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Сельскохозяйственный трактор ТС-165 (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

В музее Уралвагонзавода появится трактор

Выставочный комплекс Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) пополнился новым экспонатом. Как сообщают в пресс-службе УВЗ, это не серийный, а экспериментальный образец сельскохозяйственного трактора с гидростатической трансмиссией и гидравлическим приводом вала отбора мощности (ВОМ).

Сельскохозяйственный трактор ТС-165 общего назначения относится к третьему тяговому классу. Он применяется как в сплошной пахоте почв на полях, так и в перевозке сельскохозяйственных грузов на прицепах.

Сельскохозяйственный трактор ТС-165(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Техника создавалась на предприятии для определения параметров и оценки функциональных, энергетических, эксплуатационно-технологических и экономических показателей. Эти данные используются для проведения дальнейших работ по созданию и изготовлению серийных тракторов.

ТС-165 уникален своими техническими возможностями. Он обладает гидростатической трансмиссией и гидравлическим приводом вала отбора мощности. ГСТ позволяет плавно использовать крутящий момент двигателя машины по сравнению со ступенчатым приводом во всех диапазонах нагрузок и скоростей машины. Гидравлический привод ВОМ обеспечивает мягкий пуск и остановку при передачи крутящего момента и изменение скорости вращения вала независимо от оборотов двигателя. Есть возможность подключения дополнительного гидравлического оборудования.

Одной из важных особенностей ТС-165 является комплексная система мониторинга (КСМ) технических параметров и геолокации, что позволяет реализовывать беспилотное управление при проведении сплошной пахоты почв на полях.

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В музее Уралвагонзавода появится трактор

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Теги: Уралвагонзавод, трактор, ТС-165



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