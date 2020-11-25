25 Ноября 2020
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Происшествия Тюменская область
Смотрящий за Тюменью, задержание (2020) | Фото: УМВД по Тюменской области

В Тюмени задержан "смотрящий" за городом

В Тюмени задержаны члены ОПГ, которым вменяют разбой и вымогательство. Среди фигурантов – "смотрящий" за городом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Задержаны четверо участников банды. По предварительным данным, лидером являлся 62-летний тюменец, занимающий положение в криминальной иерархии, сообщили Накануне.RU в областном УМВД. Также в состав входили ранее неоднократно судимые 30-летний уроженец Оренбургской области, 48-летний тюменец, 27-летний житель Ялуторовска. Фигуранты требовали от пострадавших деньги за покровительство. Они могут быть причастны как минимум к четырём фактам преступной деятельности.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Разбой" и "Вымогательство". В рамках обысков у предполагаемых бандитов изъяты охотничьи ружья, травматические пистолеты и ножи, много патронов различного калибра, компьютеры, сотовые телефоны, различные документы, банковские карты и деньги. Всем фигурантам предъявлены обвинения. Трое из них отправлены в СИЗО, четвёртый – под домашний арест.

Telegram-канал "Тюменская уМоора" уточняет, что лидер задержанных – "смотрящий" за Тюменью Сергей П.

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В Тюмени задержан "смотрящий" за городом

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Теги: смотрящий за Тюменью, задержание, ОПГ, разбой, вымогательство



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