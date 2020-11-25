Шнуров оштрафовал Канделаки за интервью с Турчаком без вопроса про Кашина

Генеральный продюсер RTVi Сергей Шнуров оштрафовал свою коллегу Тину Канделаки, которая брала для телеканала интервью у секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака. Санкции были наложены за то, что интервьюер не задал вопрос о покушении на журналиста Олега Кашина. Сама Канделаки назвала это цензурой.

"Я считаю, что это классический пример цензуры. Да, меня оштрафовали и могут штрафовать и дальше, потому что я категорически против того, что мне указывают какие вопросы задавать. Журналист сам должен принимать решение, какие вопросы он задает, и нести за них ответственность. В современном мире такое уже, казалось, и невозможно было представить. Но цензура — часть телевидения. Пусть и такого, как RTVI", - цитирует РБК телеведущую (и продюсера газпромовского телеканала "Матч ТВ").

По словам Шнурова, вопрос о нападении на журналиста был в брифе, однако Канделаки почему-то не задала его. Сумму штрафа он не назвал.

Конфликт между журналистом Кашиным и на тот момент губернатором Псковской области Турчаком произошел десять лет назад в интернете. Вскоре после виртуального конфликта Кашина избили. Он заявлял, что к этому может быть причастен губернатор, Турчак, в свою очередь, отверг участие в нападении.