25 Ноября 2020
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Челябинская городская дума, голосование (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске направят 46,5 млн рублей на повышение зарплат бюджетникам

Депутаты Челябинской гордумы приняли решение о повышении должностных окладов на 3% работникам муниципальных учреждений города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Повышение коснется тех сотрудников, на которых не распространяются "майские указы" президента. Речь идет о работниках бюджетных организаций, подведомственных управлениям: здравоохранения, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения, муниципальных закупок, капитального строительства; комитетам: по делам образования, дорожного хозяйства, социальной политики и Комитета по управлению имуществом.

"Речь идет о нянечках в детских садах, юристах, бухгалтерах, обслуживающем персонале в больницах и школах города, специалистах по социальной работе, социальных психологах, спасателях, сотрудниках Единой дежурно-диспетчерской службы-112 и тысячах других людей", - рассказал председатель городской думы Андрей Шмидт.

На эти цели из бюджета города будет выделено 46,5 млн руб.

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В Челябинске направят 46,5 млн рублей на повышение зарплат бюджетникам

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Теги: зарплата, бюджетник, оклад, гордума,



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