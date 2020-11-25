В Челябинске направят 46,5 млн рублей на повышение зарплат бюджетникам

Депутаты Челябинской гордумы приняли решение о повышении должностных окладов на 3% работникам муниципальных учреждений города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Повышение коснется тех сотрудников, на которых не распространяются "майские указы" президента. Речь идет о работниках бюджетных организаций, подведомственных управлениям: здравоохранения, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения, муниципальных закупок, капитального строительства; комитетам: по делам образования, дорожного хозяйства, социальной политики и Комитета по управлению имуществом.

"Речь идет о нянечках в детских садах, юристах, бухгалтерах, обслуживающем персонале в больницах и школах города, специалистах по социальной работе, социальных психологах, спасателях, сотрудниках Единой дежурно-диспетчерской службы-112 и тысячах других людей", - рассказал председатель городской думы Андрей Шмидт.

На эти цели из бюджета города будет выделено 46,5 млн руб.