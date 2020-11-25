Махонин пообещал пермякам не просто аквапарк, а "парк развлечений международного уровня"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в интервью "Интерфакс" прокомментировал ситуацию со строительством аквапарка в Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что на сегодняшний день появились потенциальные инвесторы, которые готовы вложить средства в строительство аквапарка.

"Есть шансы, что до конца года поступят конкретные предложения, и мы приступим к процессу обсуждения экономической модели. У нас есть хорошие шансы, что в следующем году строительство начнется", - сообщил Дмитрий Махонин, отметив, что пока анонсировать что-то рано и давать ложных обещаний жителям края он не хочет.

При этом Дмитрий Махонин сообщил, что власти кря замахнулись не только на строительство аквапарка, а на создание "парка развлечений хорошего международного уровня". Также он озвучил стоимость проекта.

"Поэтому проект будет реализовываться в несколько этапов. Примерная его стоимость, в зависимости от масштаба, составит 6-8 млрд рублей, самого аквапарка – в районе 2,5-3 млрд рублей", - отметил глава региона.