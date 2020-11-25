25 Ноября 2020
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Наука и техника В России
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Подана заявка на одобрение вакцины "Спутник V" Европейской медицинской ассоциацией

Российский фонд прямых инвестиций отправил в Европейскую медицинскую ассоциацию заявку на одобрение вакцины против COVID-19 "Спутник V", разработанную Центром имени Гамалеи.

Таким образом, Фонд добивается производства препарата в Европе. Как сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, не исключено, что российская вакцина будет производиться в Германии.

также стало известно о том, что в Южной Корее будет произведено 150 млн доз вакцины "Спутник V", в Индии — 300 млн. Также заявлено производство препарата в Бразилии и Китае, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, первая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19 "Спутник V" будет стоить значительно дешевле западных препаратов Pfizer и Moderna.

Отмечается, что стоимость отечественного препарата против коронасируса "будет намного ниже".

Стоимость вакцины "Спутник V" будет объявлена уже на этой неделе.

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Подана заявка на одобрение вакцины "Спутник V" Европейской медицинской ассоциацией

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Теги: Спутник V, вакцина, коронавирус



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