США ввели санкции против российских компаний

Госдепартамент США ввел ограничительные меры против трех российских компаний.

Санкции наложены на "Авиазапчасть", "Элекон" и Nilco Group. Американские власти считают их нарушителями законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Ограничительные меры предполагают запрет на заключение контрактов с компаниями из списка и продажу им боеприпасов, а также запрет на участие этих компаний в программах помощи от правительства США, пишет "Коммерсант".

Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию об антироссийских санкциях из-за предполагаемого отравления Алексея Навального. Документ носит рекомендательный характер.

Отметим, американские сенаторы уже выступали за введение ограничительных мер из-за инцидента с блогером.