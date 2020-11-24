24 Ноября 2020
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Политика Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Тюменский опыт газификации будут рекомендовать другим регионам, - Минэнерго

Опыт Тюменской области в сфере газификации будет изучен Минэнерго РФ, после чего его будут рекомендовать другим регионам. Об этом на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отметил эффективность Тюменской области в реализации программы газификации. "Это лучший опыт, который есть сейчас", — подчеркнул Кутепов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на Совете по вопросам газификации отметил, что строить газопроводы за счет бюджетных средств – совершенно неэффективная с точки зрения ресурсоснабжения модель. Поэтому с 2014 года Тюменская область газификацию ведет на основе государственно-частного партнерства, то есть компании зарабатывают не на строительстве сетей, а на их эксплуатации и поставке услуг.

"Мы утверждаем программу газификации – мероприятия и источники финансирования, а газораспределительная организация самостоятельно выполняет мероприятия по проектированию и строительству, вводит объекты в эксплуатацию и оформляет их в свою собственность. При этом она применяет ресурсный метод ценообразования, то есть не зарабатывает на строительстве сетей", – пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор. 

В ресурсном подходе учтены интересы и газораспределительной организации, и региона: ГРО быстро и качественно строит сети для себя, ресурсный метод ценообразования снижает удельные затраты и, соответственно, в разы увеличивает темпы газификации. Все это в совокупности позволяет ускорить социально-экономическое развитие региона.

(2020)|Фото: admtyumen.ru

В результате реализации программы газификации Тюменской области за период 2014–2018 годы освоено 1,3 млрд. рублей инвестиций, построено около 1 000 км газовых сетей, созданы условия для газификации более 16 тысяч домовладений, уровень газификации региона увеличился с 89,2 до 94,4%. Ожидается, что до 2023 года уровень газификации составит 98%. "То, чего мы достигли — это результат нашей совместной работы с Газпромом, его понимание наших общих задач по газификации. Сегодня наши отношения позволят урегулировать любые рабочие вопросы".

Министр энергетики Николай Шульгинов отметил, что Тюменская область рассматривается как пилотный регион для отработки новаций, а успешные подходы и практики по газификации будут использованы в других субъектах РФ.

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Тюменский опыт газификации будут рекомендовать другим регионам, - Минэнерго

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Теги: александр моор, газификация, минэнерго



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