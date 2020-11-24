Нефть Brent торгуется на мартовских максимумах стоимости

Нефть марки Brent достигла мартовских максимумов на торгах - цена превысила 47 долларов за баррель впервые с 6 марта.

Рост мировых цен на сырье заметно ускорился с открытием американских торгов, днем показатели увеличивались на один процент.

По состоянию на 17.42 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,45%, до 47,17 доллара за баррель. Январские фьючерсы на Brent повышались на 1,85%, до 46,91 доллара, а на WTI — на 2,76%, до 44,25 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Цены на нефть растут с ноября на фоне новостей об успешных испытаниях западной вакцины от коронавируса и о результатах президентских выборов в США. Так, в понедельник британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее препарата от COVID-19 показал эффективность от 70 до 90%. Ранее об успешных испытаниях вакцины сообщали немецкая BioNTech и американская Pfizer.