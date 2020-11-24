24 Ноября 2020
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Передача машин скорой помощи (2020) | Фото: Накануне.RU

В свердловском минздраве создадут новую структуру после присоединения екатеринбургского горздрава

Екатеринбургский горздрав готовят к присоединению к министерству здравоохранения Свердловской области. С 1 января 2021 года управление здравоохранения уральской столицы войдет в ведение облздрава. Советник главы регионального ведомства Борис Вологженинов сегодня сообщил, для сращивания медицинских структур создадут специальный отдел, передает корреспондент Накануне.RU.

"Будет создан отдел в министерстве здравоохранения по взаимодействию с территориями, в том числе и с другими муниципалитетами Свердловской области. Присоединение горздрава создаст новые возможности для технического обеспечения. Уже сейчас поступили компьютерные томографы в больницы № 3 и №6", - отметил региональный чиновник.

Также, по его словам, будет увеличено число ставок в самом минздраве. Большая часть работников горздрава перейдут работать в областную структуру. Там ожидают порядка 70% сотрудников от общей численности работников горздрава.

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В свердловском минздраве создадут новую структуру после присоединения екатеринбургского горздрава

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Теги: минздрав, горздрав, реформа, Екатеринбург



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