24 Ноября 2020
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Общество Тюменская область
(2005) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Для тюменцев из групп риска, оказавшихся на самоизоляции, создан единый call-центр

Для пожилых людей старше 65 лет, жителей, имеющих хронические заболевания, и маломобильных граждан, оказавшихся на самоизоляции, в Тюменской области организована работа единого call-центра, а также муниципальных диспетчерских служб.

Все, кому необходима поддержка в виде доставки на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов, психологическая помощь или консультация по мерам социальной поддержки, могут обратиться по номеру 8-800-201-41-41 (г. Тюмень, режим работы с 08.00 до 20.00), а также по телефонам диспетчерских служб в муниципальных образованиях региона (звонки принимаются в рабочее время организаций). В команде волонтеров Тюменской области более 2 тысяч человек, готовых прийти на помощь.

Сегодня людям из группы риска, которым необходим медицинский рецепт, не следует самостоятельно посещать поликлинику. Уточнить информацию о выписке рецепта и сроках доставки лекарственных препаратов на дом можно по телефону поликлиники по месту жительства.

Отметим, граждане, обслуживаемые социальными работниками на дому, в период обязательной самоизоляции получают услуги по доставке продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости без взимания платы независимо от условий предоставления социального обслуживания.

Со списком диспетчерских служб можно ознакомиться на сайте областного правительства.

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Для тюменцев из групп риска, оказавшихся на самоизоляции, создан единый call-центр

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Теги: call-центр, самоизоляция, помощь



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